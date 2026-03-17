Israel mata a dos gazatíes en un ataque con dron en el sur de la Franja

Las víctimas fueron trasladadas al hospital de campaña de la Media Luna Roja en esa misma localidad, situada en la región de Jan Yunis.

El Ejército israelí no se ha pronunciado sobre el ataque, que la agencia palestina de noticias Wafa atribuye a un dron de Israel.

El Ministerio de Sanidad de Hamás en Gaza informó este martes de que ayer lunes se registraron dos muertos más por fuego israelí, sin dar detalles de dónde ni cómo murieron, con lo que eleva a 72.249 los fallecidos por ataques israelíes en la Franja desde octubre de 2023 y a 673 desde el inicio de la tregua el pasado 10 de octubre.

Las muertes de este lunes y martes se unen a las de al menos 12 personas el pasado domingo, cuando se registraron dos ataques en Gaza: el primero contra un vehículo policial en el que murieron ocho agentes y el segundo con cuatro muertos, tres de la misma familia y entre ellos un niño.

El pasado sábado, según Sanidad gazatí, un ataque de artillería impactó también contra una comisaría de policía en Jan Yunis (sur de Gaza) y mató a dos hombres .

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Además, entre el jueves y el viernes pasado las tropas israelíes mataron a siete palestinos en Gaza, incluida una niña de cinco años, informó el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en la Franja.

Desde que comenzó el alto el fuego en octubre de 2025, Israel ha seguido atacando ocasionalmente con bombardeos y drones las zonas occidentales de la Franja, fuera del perímetro aún controlado por las tropas israelíes y delimitado por la línea amarilla.

Estas agresiones se han mantenido tras el inicio de la guerra contra Irán el 28 de febrero.