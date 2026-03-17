Israel ordena evacuar la ciudad de Tiro y zonas cercanas por operaciones contra Hizbulá

La orden de evacuación, publicada por el portavoz en lengua árabe del Ejército israelí, incluye de forma explícita los siguientes barrios y áreas: Shabruja, Jamadiya, Jal al Bahr, Zuq al Mufti, Al Bass, Mashuq, Burj al Shamali, Naba, Al Howsh, Rashidiya y Ain Baal.

En el aviso, los militares israelíes instaron a la población civil a abandonar de inmediato las zonas afectadas y desplazarse al norte del río Zahrani por motivos de seguridad.

Asimismo, el Ejército advirtió de que la proximidad a combatientes, instalaciones o vehículos del grupo armado supone un peligro, y subrayó que cualquier edificio "utilizado por Hizbulá con fines militares" podría ser objeto de ataques.

El aviso fue publicado en los canales del Ejército israelí poco después de que el grupo militar chií lanzase una andanada de decenas de cohetes y drones hacia distintos puntos del norte de Israel, dejando daños materiales y ningún herido.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció el lunes el inicio de lo que denominó una "operación terrestre" israelí en el sur de Líbano, de escala aún desconocida pese a la entada de más tropas y tanques a este país vecino.

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Además, Katz dijo que los cientos de miles de libaneses desplazados del sur no podrá regresar a sus casas hasta que esté garantizada "la seguridad" de Israel.

Tras dos semanas de bombardeos israelíes constantes contra el sur, el este e incluso la capital de Beirut, los fallecidos en Líbano superan ya las 900 personas y hay más de 2.200 heridos, según el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.