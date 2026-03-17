Iveco acepta todas las condiciones para vender su división de defensa a Leonardo

"Iveco Group anuncia que todas las condiciones para el cierre de la venta de su negocio de Defensa (es decir, las marcas IDV y ASTRA) a Leonardo se han cumplido", se lee en un comunicado.

La compañía camionera espera que la operación de venta de sus marcas de defensa se concluya "en los próximos días".

El pasado 30 de julio Leonardo anuncio la adquisición con recursos propios de Iveco Defence Vehicles (IDV) por un valor empresarial total de 1.700 millones de euros (unos 1.950 millones de dólares).

Esta venta permitirá integrar los sistemas electrónicos de combate de Leonardo, que incluyen sensores electrónicos de combate y torretas de nueva generación, con los vehículos de Iveco Defence, que incluye vehículos blindados ligeros y medianos, plataformas blindadas pesadas y vehículos logísticos y tácticos.

Por otro lado, Iveco anunció entonces la venta del resto del grupo a la empresa india Tata Motors mediante una oferta pública voluntaria en efectivo por 3.800 millones de euros (unos 4.380 millones de dólares), excluyendo el negocio de defensa.

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La venta de la división de defensa de Iveco a Leonardo constituye una de las condiciones para vender el grupo camionero a Tata.