Japón registró un superávit comercial de 360 millones de dólares en febrero

El resultado contrasta con el déficit de 1,15 billones de yenes (6.270 millones de euros/7.200 millones de dólares) de enero pasado, aunque es menor al superávit de 559.181 millones de yenes (3.050 millones de euros/3.515 millones de dólares) reportado en febrero de 2025, lo que supone una caída interanual del 89,8 %, según el reporte preliminar.

Las exportaciones japonesas aumentaron por sexto mes consecutivo en febrero, registrando un crecimiento del 4,2 % interanual, hasta 9,57 billones de yenes (52.160 millones de euros/60.172 millones de dólares), mientras que las importaciones crecieron un 10,2 %, hasta 9,51 billones de yenes (51.830 millones de euros/59.802 millones de dólares).

Por países, Japón registró con China, su mayor socio comercial, un déficit de 967.261 millones de yenes (5.270 millones de euros/6.082 millones de dólares), lo que representa un déficit más de cinco veces superior al de un año antes.

Con Estados Unidos, su segundo socio comercial, el país asiático obtuvo un superávit de 681.831 millones de yenes (3.710 millones de euros/4.286 millones de dólares), aunque un 25,8 % inferior al registrado en el mismo mes del año anterior.

Con la Unión Europea, su tercer socio comercial, Japón registró un déficit de 152.605 millones de yenes (830 millones de euros/960 millones de dólares), lo que supone una reducción interanual del 31,4 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el caso de América Latina, Japón incrementó un 35,8 % su saldo negativo con Brasil, con un déficit de 51.465 millones de yenes (280 millones de euros/324 millones de dólares), mientras que con Chile reportó un déficit de 130.075 millones de yenes (710 millones de euros/818 millones de dólares), una cifra más que duplica con creces a la de febrero de 2025.

Con México, en cambio, obtuvo un superávit por valor de 97.384 millones de yenes (530 millones de euros/612 millones de dólares), lo que supone una reducción de un 1,34 % del saldo positivo.