Jefe de Hizbulá dice que atacó a Israel en "momento adecuado" y tumbó su "factor sorpresa"

En una carta abierta a sus combatientes, el clérigo explicó que la elección del 2 de marzo para atacar el Estado judío, al inicio de la guerra de Irán, ha evidenciado como "la sorpresa al enemigo se da anulando su propio factor sorpresa y conociendo de antemano su plan agresivo para prepararse frente a él".

En un discurso previo, Qassem ya había calificado la actual guerra en el Líbano de "premeditada" y había acusado a Israel de aprovechar una acción lanzada por su formación a principios de mes como excusa para iniciar su ofensiva de envergadura contra ellos.

El 2 de marzo, Hizbulá perpetró un ataque contra el norte del Estado judío, después de 15 meses de cese de hostilidades durante los que Israel siguió atacando el territorio libanés prácticamente a diario.

El secretario general de la formación chií afirmó en su misiva que la espera para responder también ha demostrado que sus filas continúan en el campo de batalla "sin importar el nivel de los sacrificios" y que tienen la capacidad de desplazarse hasta los frentes desde cualquier punto del país.

Como parte del acuerdo de alto el fuego, Hizbulá había puesto fin a su presencia armada en la franja fronteriza con Israel, donde ahora se estaría enfrentando de nuevo a las tropas israelíes que se han adentrado en territorio libanés.

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"La solución disponible es detener la agresión, retirarle de los territorios ocupados, liberar a los prisioneros y permitir el regreso de los habitantes de pueblos y ciudades a sus hogares, junto con el inicio de la reconstrucción", indicó Qassem en su mensaje.

"Y podemos hacerlo", zanjó.