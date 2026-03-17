Johanna Ortiz lleva desde Cali a la Madrid Fashion Week sus motivos botánicos y livianos

Como diseñadora internacional invitada en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la creadora inspira su propuesta en "ese momento después de la fiesta en el que el glamur se vuelve completamente natural", explicó la creadora a través de un comunicado sobre su desfile, programado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

La diseñadora concibe la colección desde "la idea de un paraíso interior", y materializó este momento en siluetas fluidas y piezas de noche que reinterpreta desde el universo del pijama, en prendas con sus emblemáticos bordados de motivos botánicos y referencias visuales a los trajes de luces.

La colección también dejó espacio a siluetas más estructuradas como chaquetas y chalecos, prendas que representan los volúmenes estructurales, con los que la diseñadora se ha consolidado como una de las creadoras latinoamericanas con mayor proyección global según cabeceras especializadas como 'Business of Fashion'.

El negro dominó una colección en chaquetas de corte napoleónico y pantalones bombachos, en prendas salpicadas por brillos y lentejuelas.

La propuesta evolucionó hacia prendas en marrón chocolate, naranjas, rojos, verdes y blancos, presentes en faldas largas rematadas por flecos y vestidos largos y livianos.

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Lejos de vestidos aparatosos, la colombiana mantuvo presente su sello de dar vida a prendas pensadas para la tarde y la noche, pero desde un enfoque holgado, relajado y cómodo, presentando muchos de los estilismos con zapatos planos o botas vaqueras sobre la pasarela.

La presencia de la diseñadora en la pasarela madrileña se interpreta como parte de la estrategia de la organización para reforzar la dimensión internacional del evento, tras llevar varias ediciones presentando sus colecciones en París o Nueva York, estrechando la distancia con Europa.