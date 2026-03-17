Katy Perry y The Cure, cabezas de cartel del Paleo Festival en su edición de 2026

El festival, el mayor al aire libre de Suiza, también contará en su cartel, presentado este martes, con figuras internacionales como Lorde, Zaz o Morcheeba.

En total, 103 artistas y 200 conciertos se desarrollarán durante seis días junto a una zona de acampada para los espectadores.

El festival celebrará en 2026 su cincuentenario, en las últimas ediciones ha contado con artistas como Rosalía, David Guetta, Aya Nakamura o Black Eyed Peas, y atrae en cada edición hasta 250.000 espectadores.

El Paleo, que rivaliza con el de Montreux por ser el festival más concurrido de cada verano en Suiza, se diferencia de éste por su formato, ya que se celebra en una gran superficie de 84 hectáreas y ocho escenarios.