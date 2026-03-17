La agencia marítima de Reino Unido reporta un nuevo impacto contra un barco cerca de Ormuz

La embarcación, de bandera no identificada, fue alcanzada por "un proyectil desconocido mientras estaba fondeando" y, según la agencia británica, no se reportaron heridos entre la tripulación, aunque sí "daños estructurales menores".

La UKMTO pidió a los buques que transitan por la zona extremar la precaución e informar a la agencia de cualquier actividad sospechosa.

El incidente ocurrió a 23 millas náuticas (unos 42,6 kilómetros) al este de la ciudad emiratí de Fujairah, en los alrededores del estrecho de Ormuz, el punto estratégico para el transporte marítimo, especialmente de petróleo y gas, que está prácticamente bloqueado desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que controla su orilla norte.

Desde el 28 de febrero, cuando empezaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, UKMTO ha registrado alrededor de una veintena de incidentes que afectaron a naves alrededor del golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán.

El estrecho de Ormuz, por donde en tiempos de paz circula el 20 % del crudo y del gas mundial, vive una caída drástica de su tráfico por los bombardeos en Irán y la respuesta del país persa, con ataques a bases e intereses estadounidenses en naciones del golfo Pérsico.

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Irán, que cierra el estrecho de Ormuz por el norte, ha amenazado en varias ocasiones con no permitir que se exporte "un solo litro de petróleo de la región" si los ataques en su contra no cesan, mientras Washington busca aliados para patrullar el estrecho.