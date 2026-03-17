La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 2,18 %

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Pampa Energía (+4,7 %), Central Puerto (+4,2 %) y Transportadora de Gas del Sur (+4,2 %).

Por el contrario, cerraron en negativo las acciones de Transener (-5,2 %), IRSA (-1,2 %) y Transportadora de Gas del Norte (-1 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares registraron alzas de hasta el 1,5 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina bajó a los 591 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en los 1.415 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista bajó a 1.395,50 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 10 pesos, a 1.435 pesos para la venta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 0,3 %, a 1.470,10 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió 0,5 %, a 1.417,30 pesos por unidad.