La Bolsa de Londres suma un 0,83 % pese a la subida del petróleo

El índice principal londinense, el FTSE 100, ha sumado 85,91 puntos hasta los 10.403,6. En el año, acumula una revalorización del 4,75 %.

Por valores, Airtel Africa ha liderado los avances al sumar el 5,40 %. Standard Chartered ha rebotado el 3,45 % y 3i Group, el 2,90 %.

En el lado de las caídas, Imperial (-1,2 %), Halma (-1,15 %) y Compass Group (1,05 %) han sido los títulos más bajistas.

El FTSE 250, que agrupa a empresas más pequeñas, ha rebotado el 0,75 %.

La Bolsa de Londres ha seguido la senda alcista del resto de las principales plazas europeas.

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Milán ha sumado el 1,22 %; Madrid, el 0,93 %; Fráncfort, el 0,71 %; y París, el 0,49 %.

El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, se ha revalorizado un 0,53 %.

Los mercados siguen con el foco en el precio del petróleo. El barril de Brent, el crudo de referencia en Europa, sube casi el 2 % por encima de los 102 dólares, mientras que el Texas, de referencia en Estados Unidos, lo hace el 1 % en los 94,5 dólares el barril.

El otro foco de atención está en las reuniones de varios bancos centrales de esta semana, entre ellos, el Banco de Inglaterra. Los organismos bancarios deberán decidir sobre sus tipos de interés en un contexto marcado por el temor al repunte de la inflación debido al incremento de los precios energéticos por el conflicto en Oriente Medio.