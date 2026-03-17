La Bolsa de São Paulo sube un 0,30 % en medio de las tensiones en Oriente Medio

Los papeles ordinarios de Petrobras avanzaron un 1,22 % mientras que los preferenciales se valorizaron un 1,76 % y estuvieron, por segundo día, entre los más negociados de la jornada.

El índice de referencia Ibovespa culminó la sesión en los 180.409 puntos, con lo que encadenó su segundo cierre en positivo.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,54 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,201 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Otros de los valores destacados del día fueron los de las materias primas energéticas, que sobresalieron en el grupo de las mayores ganancias.

Los papeles preferenciales de Raízen, la mayor compañía de biocombustibles de Brasil, nuevamente encabezaron la lista, con una apreciación del 22 %, liderando las ventas del día, mientras que los títulos ordinarios de la Compañía Siderúrgica Nacional y de la petrolera PetroRío avanzaron un 5,14 % y un 4,83 % respectivamente.

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Las acciones ordinarias del Grupo Natura subieron un 8,46 % luego de que la empresa informara beneficios de 88 millones de dólares en 2025 tras haber reportado pérdidas en 2024.

En cuanto a las pérdidas, los papeles que más se depreciaron fueron los ordinarios de la cadena de tiendas por departamentos Magazín Luiza (-8,13 %) y los iguales de la compañía de alquiler de vehículos Automob (-6,43 %).

El volumen negociado en la jornada superó los 27.113 millones de reales (unos 5.214 millones de dólares), en más de 3,7 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión.