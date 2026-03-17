La cafetalera 3 Corações compra la operación de General Mills en Brasil

La adquisición incluye marcas como Yoki, líder en productos hechos a base de mandioca, y Kitano, una referencia en el sector de las especias, según un comunicado de la empresa.

Con la transacción, 3 Corações afirmó que pretende "avanzar en su estrategia de crecimiento mediante la diversificación" y que esto le permite "atender" las necesidades alimentarias del consumidor brasileño "desde el desayuno hasta la cena".

El acuerdo, que prevé mantener los nombres de las marcas adquiridas, está sujeto a la aprobación por parte de los organismos reguladores.

Hasta ahora, la actividad de 3 Corações se centraba en la venta de café, desde productos solubles a los más gourmet, así como de barritas de proteínas.

La estadounidense General Mills, por su parte, es una de las mayores empresas de alimentos del mundo, con una amplia gama de productos que incluye cereales y sopas instantáneas.