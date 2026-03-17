La china Leapmotor empezará a ensamblar sus eléctricos en España en octubre con Stellantis

"Actualmente, el proyecto de CKD (kits para ensamblaje) en España ha logrado la aprobación y planea introducir los Leapmotor B10 y B05. (...) Ya hemos producido el primer vehículo piloto en la producción local de los B10. Esperamos comenzar la producción en masa en octubre de 2026", indicó la compañía china en la cuenta de resultados que remitió este lunes a la Bolsa de Hong Kong, donde cotiza.

Asimismo, Leapmotor espera empezar las pruebas de producción del B05, un 'hatchback' (berlinas compactas con portón trasero), en junio de este año, para dar paso a la producción en masa el año que viene.

La firma con sede en Hangzhou (este de China) apunta también que la fábrica de baterías que apoyará a las líneas de producción de esos dos modelos "ya se encuentra en fase de renovación", con vistas a empezar las pruebas el próximo mes de abril y a dar el pistoletazo de salida a la producción general en julio.

Leapmotor y Stellantis están "explorando activamente" oportunidades de cooperación tanto en vehículos completos como en partes, y algunos de esos proyectos están "entrando en fases avanzadas de negociación", apunta el documento.

La cuenta de resultados arroja asimismo el primer año de beneficios para Leapmotor, que ganó unos 538 millones de yuanes (77,3 millones de dólares, 67,3 millones de euros) en 2025 tras vender unos 597.000 vehículos, más del doble (+103 %) que el año anterior.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De esa cifra, unos 67.000 automóviles fueron exportados a otros mercados, casi cinco veces más que en 2024, gracias a una creciente presencia en mercados de Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio, África y Latinoamérica, región esta última donde entró a través de Brasil con el lanzamiento, el pasado mes de noviembre, de los B10 y C10.

Las acciones de Leapmotor en Hong Kong respondieron positivamente a la divulgación de las cuentas anoche: pasadas las 10:30 hora local (02:30 GMT), subían un 6,01 %, aunque aún acumulan un descenso del 2,19 % en los últimos doce meses.