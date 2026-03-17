La Corte IDH discute la democracia bajo el mandato de un juez designado por Bolsonaro

La sesión se celebra en Brasilia en el marco del 187 Período Ordinario de Sesiones de la Corte IDH, organismo que está bajo la presidencia del juez brasileño Rodrigo Mudrovitsch, quien fue designado por el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por golpe de Estado.

La audiencia pública, convocada a solicitud de Guatemala, se extiende hasta el próximo viernes, con la presentación oral de Estados, organizaciones y ciudadanos entre las 215 observaciones enviadas previamente por escrito a la consulta sobre el tema.

En su pedido a la Corte IDH, Guatemala justificó que en los últimos años han acontecido circunstancias "que han derivado en un escenario crítico y amenazante para la democracia" en América Latina.

"En esencia, Guatemala consulta a esta honorable corte si la democracia es un derecho humano autónomo, o un medio para el desarrollo social, político y económico y para el ejercicio de los derechos humanos, o ambos", afirmó en su intervención el procurador general de Guatemala, Julio Saavedra.

Guatemala fue el primer país en explayarse en la sesión luego de la apertura de la audiencia este martes, en la que también intervendrán Brasil, Colombia, Estados Unidos, México, Paraguay y Uruguay.

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En su manifestación escrita a la corte, con fecha de noviembre de 2025, Brasil hizo hincapié en la obligación del país de "adoptar medidas contra atentados al Estado de derecho y golpes de Estado", considerando la "democracia como principio del cual derivan derechos políticos y fundamentales".

El debate sobre la protección a la democracia en el sistema interamericano de derechos humanos se da bajo el mandato de Mudrovitsch al frente de la Corte IDH, quien ingresó al tribunal como el juez más joven de la historia institucional en 2022, nombrado por Bolsonaro (2019-2022).