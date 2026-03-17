La estatal paraguaya subiría precio de combustible si hay condiciones extremas por guerra

"Si el conflicto continúa y los precios se disparan, lamentablemente también Petropar va a tener que ajustar. Así como ajusta hacia abajo, cuando las condiciones externas se dan, en condiciones extremas va también a tener que sumar algunos puntos hacia arriba", dijo Gimenez durante una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga, sede del Ejecutivo.

Pese a esta alerta, Giménez matizó que la estatal tiene por ahora reservas para hacer frente al consumo nacional de combustibles, que el Ministerio de Industria y Comercio estima en nueve millones de litros por día.

Paraguay importó en enero pasado 148,7 millones de dólares en combustibles y lubricantes, un 3,6 % menos que en el mismo periodo del año pasado, según el Banco Central de Paraguay (BCP).

Los precios de los hidrocarburos se han encarecido después de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, uno de los principales productores de crudo de la OPEP+ y que controla el estrecho de Ormuz, un punto clave del tráfico petrolero y del gas, al que está aplicando un bloqueo de facto.

Giménez aseguró hoy que "gracias a Dios" la estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) no se abastece de derivados del crudo bombeados en Oriente Medio, lo que hace que el impacto en los precios en el mercado interno sea "menor".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Pero esa situación en el estrecho (de Ormuz) está produciendo que los precios a nivel internacional entren en una volatilidad que nadie sabe prever, nadie sabe lo que va a ocurrir", admitió.