La Eurocámara reinicia el trámite del acuerdo UE-EEUU tras pausa por sentencia del Supremo

Los responsables de la negociación del acuerdo en el Parlamento Europeo acordaron en una reunión a puerta cerrada fijar para este jueves el voto sobre el pacto en la comisión de Comercio Internacional, y dejaron abierta la puerta a que el pleno pueda celebrar el voto definitivo en su sesión de la próxima semana o en la que tendrá lugar a finales de abril.

El presidente de la comisión de Comercio, Bernd Lange, aseguró a la salida de la reunión que hay un "entendimiento amplio" de prácticamente todos los grupos políticos (excepto los Verdes y la Izquierda) para someter el acuerdo a voto en comisión parlamentaria el jueves.

El texto acordado incluye una cláusula para suspenderlo si Trump introduce nuevos aranceles a países europeos o amenaza la integridad territorial del bloque comunitario, como ocurrió durante la crisis de Groenlandia, así como una cláusula de extinción en marzo de 2028 y un plazo de seis meses para evaluar las medidas que adopte Washington para reducir aranceles a derivados de acero y aluminio.

Si el texto supera el voto en comisión parlamentaria, la decisión final del pleno está por el momento prevista para el 26 de marzo, pero otros grupos estarían a favor de dejarla para la siguiente sesión, que se celebra la última semana de abril en Estrasburgo.

"Tal vez es necesario un poco más de debate dentro de los grupos políticos", señaló Lange, cuyo grupo está a favor de esperar al mes de abril porque, apuntó, "hay que evitar" una repetición de la "sorpresa" del ajustadísimo voto que en enero llevó el acuerdo entre la UE y el Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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En la posición contraria se situó la croata Željana Zovko, negociadora por parte del Partido Popular Europeo, que urgió a celebrar el voto la próxima semana para crear "certidumbre" para las empresas e intentar garantizar que Washington cumpla con lo que ha prometido hasta ahora.

Según la eurodiputada de los Verdes Anna Cavazinni, sólo el PPE y los Patriotas por Europa están plenamente a favor de votarlo en marzo, mientras que socialdemócratas, liberales, verdes e izquierda prefieren dejarlo para abril. Los Conservadores y Reformistas Europeos, por su parte, no tienen una postura firme al respecto.

"Tengo la sensación de que necesitamos más información de Estados Unidos y creo que cuanto más en el futuro sea el voto, mejor. Siempre he pedido tener algo por escrito, algo en negro sobre blanco, y eso al menos no lo tenemos todavía", señaló Cavazinni.

El acuerdo alcanzado por Bruselas y Washington el pasado agosto fijó un arancel máximo del 15 % para la mayoría de importaciones de la UE hacia Estados Unidos, mientras que los Veintisiete se comprometieron a rebajar a cero los aranceles a los bienes industriales de ese país, entre otras medidas.

Los compromisos europeos no se han puesto aún en marcha a la espera de que el Parlamento Europeo ultime su posición negociadora y puedan llegar a un acuerdo con los gobiernos de los Estados miembros.