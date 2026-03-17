La guerra en Irán puede abocar al hambre aguda a 45 millones más en el mundo, según el PMA

Esta cifra se alcanzaría si las hostilidades no cesan antes de mediados de año y el precio del petróleo se mantiene por encima de los 100 dólares por barril, según un análisis del organismo publicado este martes.

"La paralización virtual del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz y los crecientes riesgos para la navegación en el mar Rojo ya están elevando los precios de la energía, el combustible y los fertilizantes, agravando el hambre más allá de Oriente Medio", avisó.

Actualmente, hay 318 millones de personas en todo el mundo que padecen inseguridad alimentaria.

El organismo subraya que el mundo corre el riesgo de enfrentar una crisis de seguridad alimentaria similar a la de 2022, tras el estallido de la guerra en Ucrania, cuando la cifra de afectados alcanzó el máximo histórico de 349 millones de personas.

Aunque el conflicto actual se localiza en un centro energético y no en una región agrícola, el organismo alerta de que el impacto potencial es similar, debido a la correlación entre los mercados de energía y alimentos.

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"Sin una respuesta humanitaria con financiación suficiente, podría significar una catástrofe para millones de personas que ya viven al límite", alertó el subdirector ejecutivo del PMA, Carl Skau.

El documento presentado este martes revela que las regiones más vulnerables son el África subsahariana y Asia, debido a su alta dependencia de las importaciones de alimentos y combustible.

En concreto, se prevé un aumento de la inseguridad alimentaria del 24 % en Asia, un 21 % en África Occidental y Central, y un 17 % en África Oriental y Meridional.