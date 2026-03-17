La mayoría de bolsas europeas sube algo menos del 1 % por el alza de Wall Street

Así, Milán ganó el 1,22 %; Madrid el 0,92 %; Londres el 0,83 %; Fráncfort el 0,71 %, el índice Euro Stoxx 50 el 0,53 % y París el 0,49 %.

Continuaban los ataques de Israel (su Ministerio de Defensa aseguró que había matado al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijaní) y Estados Unidos en Irán, que respondía bombardeando la embajada estadounidense en Bagdad o a un barco cisterna.

El director del Centro Nacional contra el Terrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, dimitió por motivos de conciencia y en rechazo por la guerra al considerar que Irán no suponía una amenaza inminente.

El barril de petróleo brent se negocia al cierre bursátil europeo a 102,12 dólares con una subida del 1,91 %, aunque esta madrugada rozó los 105 dólares. El West Texas Intermediates ganaba el 1 %, hasta 94,5 dólares.

El precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, moderaba también su subida y ahora se cambiaba a 51,628 euros por megavatio hora (MWh), el 1,95 % más caro que el lunes (al comienzo del día subió a 52,79 euros).

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Aunque la mayoría de las bolsas europeas arrancaba la sesión con pequeñas pérdidas por el encarecimiento del precio del petróleo, la tendencia cambiaría por el avance de los futuros estadounidenses y la posterior apertura vespertina al alza del parqué neoyorquino, cuando subía el 0,8 %.

Además continuaban las compras en el mercado de deuda, lo que beneficiaba a la banca y a sectores cíclicos, y la rentabilidad de la deuda alemana a largo plazo bajaba casi cinco puntos básicos, hasta el 2,902 %.

También apoyaba el avance bursátil la apreciación del euro, el 0,22 %, hasta 1,152 dólares, en la jornada previa a la reunión sobre tipos de interés de la Reserva Federal (banco central estadounidense), que previsiblemente los mantendrá mañana entre el 3,5 % y el 3,75 % y dejará algún mensaje sobre la inflación.

Para frenar la subida de los precios, el Banco de Australia aumentó hoy los tipos de interés un cuarto de punto, hasta el 4,1 %.

En Italia creció medio punto la inflación en febrero, hasta el 1,5 % interanual, y la confianza inversora en Alemania (índice ZEW) de marzo mejoraba al bajar de -65,9 a -62,9 puntos, aunque en la zona euro caía casi 48 puntos, hasta -8,5.

La encuesta ADP sobre la evolución semanal del empleo en Estados Unidos reflejaba la creación de 9.000 nuevos puestos de trabajo (15.500 en el período anterior), otra muestra de la debilidad del mercado laboral, y crecía el 1,8 % la venta de viviendas pendientes el mes pasado.

Las bolsas europeas conseguían terminar con ganancias a pesar de la reducción de la subida del mercado neoyorquino respecto a su apertura: el índice Dow Jones ganaba al cierre europeo el 0,28 %, el S&P 500 el 0,37 % y el Nasdaq el 0,38 %.

Wall Street había subido el lunes: el Dow Jones el 0,83 %; el S&P el 1,01 % y el Nasdaq el 1,22 %. Nvidia celebró un encuentro en el que anunció que venderá un billón de dólares de sus principales procesadores de inteligencia artificial.

En Asia, Tokio cayó hoy el 0,09 % y Shanghái el 0,85 %, mientras que Seúl subió el 1,63 % y Hong Kong el 0,13 %.

La onza de oro troy perdía el 0,01 % al acabar la sesión bursátil europea por la depreciación del dólar y se negociaba a 5.005,88 dólares, mientras que la plata perdía el 1,77 %, hasta 79,35 dólares.

El bitcóin bajaba el 0,08 % y se cambiaba a 74.175,5 dólares. EFECOM