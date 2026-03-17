La ONU insta a reforzar al Estado libanés ante la escalada de violencia

En una reunión a puerta cerrada del Consejo, Hennis-Plasschaert señaló que el ataque de la milicia chií Hizbulá contra Israel el pasado 2 de marzo extendió la violencia regional al territorio libanés y provocó un aumento de víctimas civiles y daños en infraestructura, según un comunicado de su oficina.

"Apostar por un acuerdo regional para resolver los problemas de Líbano sería un grave error", sostuvo, subrayando que la prioridad debe ser "la creación de una hoja de ruta para abordar el futuro de Hizbulá", que contemple la deposición de armas, redes financieras e infraestructura social, "con la participación de todas las instituciones del Estado".

La coordinadora dijo que hace falta "desarrollar una estrategia nacional de seguridad, promover un diálogo político amplio, mejorar las condiciones socioeconómicas de comunidades marginadas y planificar la reintegración de combatientes".

Asimismo, destacó que un Ejército libanés "fuerte y bien equipado es indispensable" para que el Estado ejerza control efectivo sobre el país.

Hennis-Plasschaert agregó que la financiación internacional "es crucial para impedir que actores no estatales vuelvan a suplir al Estado".

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"Las acciones militares por sí solas no traerán soluciones duraderas", advirtió, en aparente referencia a los recientes ataques de Israel, si bien celebró que Líbano esté dispuesto a entablar conversaciones directas con ese país.

Subrayó que, entre todas las confesiones y partidos políticos, "hay un fuerte deseo de abandonar la resistencia armada y construir un Estado que una, en lugar de mantener divisiones".

Mañana, el Consejo de Seguridad se reunirá para evaluar la implementación de la Resolución 1701 y la situación humanitaria y de seguridad en Líbano, donde las fuerzas israelíes y los grupos armados continúan intercambiando ataques a lo largo de la llamada Línea Azul.

La Resolución 1701, adoptada en 2006 por el Consejo tras la guerra entre Israel y Hizbolá, estableció un alto al fuego, el despliegue de la misión UNIFIL, cuyo mandato concluye a finales de este año, y el desarme de grupos armados no estatales en el sur del país.