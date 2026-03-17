La operación terrestre de Israel en el Líbano ¿más incursiones o un inicio de ocupación?

En medio de todo ello, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, salió a advertir de que los cientos de miles de desplazados del sur del Líbano "no regresarán a sus casas" más allá del río Litani hasta que "se garantice la seguridad" de los residentes del norte de Israel.

Estas son algunas claves para entender el anuncio, el contexto en el que se produce y qué casos se han dado anteriormente:

Durante el último conflicto, Israel ya realizó un anuncio similar una semana después de iniciar una intensa ofensiva aérea contra el Líbano, el 1 de octubre de 2024.

Sus tropas se fueron asentando temporalmente en diversas poblaciones del sur del país vecino, donde Amnistía Internacional (AI) estima que destruyeron o dañaron fuertemente unas 10.000 estructuras civiles a lo largo de los siguientes cuatro meses, en algunos casos arrasando más del 70 % de los pueblos.

Lo hicieron principalmente con excavadoras y explosivos, sobre todo en los dos primeros meses del alto el fuego decretado a finales de noviembre de 2024. En ese periodo, debían retirarse del territorio libanés, pero no lo hicieron y la fecha límite tuvo que ser pospuesta in extremis.

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Incluso pasado el nuevo margen, el Estado judío nunca se retiró de cinco colinas libanesas, a las que en los últimos meses se habían sumado ya algunos puntos ocupados más.

Se desconoce el número exacto de reservistas que han sido llamados a filas de cara a la nueva operación terrestre pero, según la televisión pública KAN, podría tratarse de hasta 450.000 uniformados.

Según confirmaron a EFE fotógrafos en el lugar, Israel ha apostado desde hace días decenas de tanques junto a la frontera con el Líbano y muchos otros "ya la han cruzado" en varios puntos.

El ministro Katz, además, aludió de forma directa a dos de las ciudades de Gaza más castigadas en la ofensiva bélica -Rafah y Beit Hanún, prácticamente borradas del mapa-, y dijo que el 'modus operandi' será el mismo contra los pueblos libaneses que protejan a Hizbulá.

"El primer ministro Benjamín Netanyahu y yo hemos instruido a las fuerzas de defensa para que actúen y destruyan la infraestructura terrorista en las aldeas fronterizas cercanas a la divisoria en Líbano, para prevenir amenazas y el regreso de Hizbulá a la escena, tal y como se hizo contra Hamás en Gaza en las zonas de Rafah, Beit Hanún", señaló.

La incógnita ahora sigue siendo la dimensión que Israel le dará a esta nueva invasión terrestre y si su objetivo de vaciar de población los 30 kilómetros que separan el río Litani de la divisoria de facto se traducirá o no en una ocupación a largo plazo de este territorio.

"Llevamos 20 años esperando a que el Ejército libanés desarme a Hizbulá y no ha sucedido. Por eso, la mayoría apoya la idea de que las tropas entren en esta zona y retiren todas las armas hasta el río Litani", dijo en una videoconferencia con medios la analista Sarit Zehavi, exintegrante de la inteligencia militar israelí y fundadora del centro Alma.

Sin embargo, Zehavi advirtió que la creación de esta mayor "zona de amortiguación" no es una solución ni debería "ser para siempre".

Por el contrario, solo debería ser utilizada como "una herramienta" para proteger a Israel hasta que Hizbulá sea de verdad debilitado; lo que la analista considera que podría suceder con la caída de la República Islámica de Irán o su designación dentro de Líbano como "entidad terrorista".

Pese a ello, voces críticas con la incursión temen que ocurra lo mismo que en la Franja de Gaza donde, pese al alto el fuego, las tropas israelíes controlan más de la mitad del enclave -el área situada dentro de la denominada 'línea amarilla'-, expulsando a la población local y disparando a diario contra cualquiera que se acerque a esta raya no claramente demarcada.

También en Siria, tras la caída del régimen de Bachar al Asad a finales de 2024, el Ejército israelí ocupó la zona desmilitarizada en la frontera entre ambos y posteriormente fue expandiendo su presencia más allá de ella, llegando a establecer varias bases militares aún activas en territorio sirio.

Dentro del propio Líbano, las fuerzas israelíes ya estuvieron durante los conflictos de 1978 y 2006, pero fue entre 1982 y 2000 cuando mantuvieron una larga ocupación que incluyó el establecimiento de una zona tapón, administrada junto a su milicia aliada Ejército del Sur del Líbano, predominantemente cristiana.