La sociedad civil tunecina condena la detención de activistas de la Global Sumud Flotilla

En un comunicado conjunto difundido en Facebook, las organizaciones condenaron "enérgicamente" las detenciones de los activistas, que se encuentran en prisión preventiva por orden judicial, y las consideraron como una "cadena de imposición del autoritarismo" del Estado tunecino, basadas en una "decisión política".

Según las ONG, la acusación de lavado de dinero se ha aplicado "arbitrariamente y sin base", como, aseguran, se ha hecho en otros juicios en Túnez, con el fin de "filtrar oponentes políticos, atacar la libertad de expresión, encarcelar periodistas o criminalizar la solidaridad con los inmigrantes".

Ante esta situación, las organizaciones sociales exigieron la liberación de los detenidos de manera "arbitraria" y el cese de las "intimidaciones al movimiento propalestino", al que, subrayan, pretenden "convertir en un expediente penal".

Este lunes, un juez del Polo Judicial Económico y Financiero dictó prisión preventiva para los siete miembros de la Flotilla que habían sido detenidos el pasado 6 de marzo.

Según el comité de la iniciativa, la orden se emitió sin que los activistas -entre ellos, Wael Nawar, quien gestionaba los fondos donados para el proyecto humanitario del pasado verano- "hayan sido interrogados".

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Los cargos que se les imputan son "falsificación, posesión y uso de documentos falsificados, fraude, abuso de confianza, registros falsificados y lavado de dinero", entre otros, según la agencia de noticias TAP.

Los autoridades abrieron la investigación después de que la policía impidiera la celebración de una conmemoración de la iniciativa en el puerto de Sidi Bou Said.

El comité, igual que las ONG, consideró las detenciones de los militantes como "un acto de venganza con motivaciones políticas" que intenta "atacar el clima político y popular" en el país, históricamente propalestino.

Amnistía Internacional (AI) también expresó su "preocupación" ante "las crecientes" restricciones a las reuniones en apoyo al pueblo palestino, que coinciden, además, con los preparativos para la salida desde Túnez de una nueva iniciativa similar.