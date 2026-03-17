La UE anuncia que Ucrania ha aceptado apoyo y financiación para restablecer flujo de crudo

"Tras los nuevos ataques rusos del 27 de enero contra el oleoducto Druzhba, que provocaron la interrupción del suministro de crudo a Hungría y Eslovaquia, nosotros y nuestros equipos hemos mantenido intensas conversaciones con los Estados miembros y Ucrania a todos los niveles para reparar y restablecer el flujo de petróleo a estos países", dice la declaración.

Precisan que la UE "ha ofrecido a Ucrania apoyo técnico y financiación" y que "los ucranianos han acogido con satisfacción y aceptado esta oferta".

Von der Leyen y Costa anuncian que, en este sentido, "expertos europeos están disponibles de inmediato".

"Nuestra prioridad es garantizar la seguridad energética de todos los ciudadanos europeos. En este sentido, la Comisión Europea seguirá colaborando con las partes interesadas en la búsqueda de rutas alternativas para el tránsito de crudo no ruso hacia los países de Europa Central y Oriental", añade la declaración.

El oleoducto de Druzhba, por el que Hungría recibe petróleo desde Rusia, dejó de funcionar tras el ataque ruso de finales de enero y Budapest exige a Kiev que vuelva a ponerlo en funcionamiento para reanudar los suministros.

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Orbán ha vetado la emisión de la deuda necesaria para financiar el crédito de 90.000 millones de euros a Ucrania aprobado por la UE en diciembre y afirma que no cambiará su postura hasta que Kiev restablezca el tránsito de petróleo ruso hacia Hungría.

Hace solo dos días, el pasado 15 de marzo, el jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que es un "chantaje" la condición de reparar el oleoducto ruso Druzhba para recibir el préstamo de 90.000 millones de la Unión Europea para Ucrania para este año y el próximo, de los cuales dos tercios irían a apoyo militar, que está bloqueado por Hungría.