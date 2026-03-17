La UE no ve ninguna traba para la exportación de petróleo kazajo

"No existen sanciones (por parte de la UE) sobre el petróleo kazajo. El crudo kazajo es totalmente libre de exportarse a Europa por cualquier medio necesario. De hecho, lo celebramos", afirmó en rueda de prensa.

O'Sullivan añadió que "no existen obstáculos para la exportación de petróleo kazajo a Europa".

En su quinto viaje a Astaná afirmó estar en constante diálogo con las autoridades kazajas sobre la posibilidad de evasión de sanciones, "especialmente en lo que respecta a bienes que podrían formar parte de armas y misiles rusos", afirmó.

El diplomático puso la atención en que la Unión no ha obligado en ningún momento al país bañado por el mar Caspio a aplicar sanciones contra Rusia, ya que respeta su soberanía.

"Le hemos pedido respetuosamente a Kazajistán que no se deje utilizar como plataforma para eludir o desviar productos sancionados. Mantenemos un diálogo constructivo sobre este tema y hemos visto algunos resultados positivos, en particular con respecto a productos militares que se utilizan directamente en armas que matan a civiles ucranianos inocentes", señaló.

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Además, recordó que la república centroasiática abastece hasta el 12 % de las necesidades energéticas del bloque europeo.

El representante adelantó que pronto se impondrá un nuevo paquete de sanciones económicas contra Rusia a raíz del inicio de la guerra de Ucrania en 2022 y éste último no incluye menciones a Kazajistán.

"Siempre estamos atentos y supervisamos de cerca las actividades de los bancos de todo el mundo donde puedan activarse sanciones o convenios, pero por el momento no tenemos planes inminentes para Kazajistán", subrayó, en relación a posibles evasiones a nivel fiscal.