La Unión Africana ofrece pésame por inundaciones en Etiopía que causan al menos 80 muertos

"El presidente transmite su más sentido pésame a las familias de las víctimas y desea una pronta recuperación a los heridos, al tiempo que expresa su solidaridad con todas las comunidades afectadas por el desastre", afirmó la UA en un comunicado difundido a última hora del lunes.

Youssouf también manifestó "su preocupación por el impacto más amplio de las graves inundaciones en toda la región" y subrayó "la importancia de invertir en la gestión del riesgo de desastres, los sistemas de alerta temprana y la resiliencia climática para proteger mejor a las comunidades de la creciente amenaza de fenómenos meteorológicos extremos".

Más de 4.500 personas han sido desplazadas debido a los deslizamientos de tierra y las inundaciones provocados por precipitaciones torrenciales en la zona de Gamo, en el Estado Regional del Sur de Etiopía, donde el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, estuvo de visita el pasado sábado para apoyar a las víctimas.

El pasado viernes, Etiopía declaró tres días de duelo nacional por la tragedia.

Los deslizamientos de tierra e inundaciones son comunes en Etiopía durante la temporada de lluvias (conocida como Kiremt) entre junio y septiembre.

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El sur de Etiopía ya fue escenario en julio de 2024 de catástrofes similares, cuando deslizamientos de tierra provocaron la muerte de 257 personas, según confirmó entonces la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).