LG Energy Solution suministrará baterías de LFP a Tesla para evitar los aranceles de Trump

El acuerdo fue confirmado durante un reciente foro empresarial y gubernamental de la región del Indo-Pacífico celebrado en Tokio, informó el Departamento del Interior de EE.UU., que valoró el contrato en 4.300 millones de dólares.

Tesla utilizará las baterías para sus sistemas de almacenamiento doméstico de energía Megapack 3 y no para sus vehículos.

La planta de Lansing, en el estado de Míchigan, con una inversión de 2.600 millones de dólares, fue construida para Ultium Cells, una empresa conjunta de GM y LG Energy Solution, tras el acuerdo al que llegaron las dos compañías en 2022.

Pero en diciembre de 2024, GM anunció que vendería su participación en la planta a la empresa surcoreana. Ahora, LG Energy Solution ha decidido transformar la planta para producir baterías prismáticas LFP para Tesla.

El acuerdo entre LG Energy Solution y Tesla permitirá al fabricante estadounidense eludir los aranceles del 82 % que la Administración del presidente Donald Trump ha impuesto a las baterías LFP procedentes de China, que dominan el mercado.

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En noviembre de 2025 Tesla ya negoció un acuerdo similar con Samsung SDI, la rival de LG Energy Solution, por valor de 2.100 millones de dólares, para el suministro de baterías para su unidad de almacenamiento doméstico de energía.