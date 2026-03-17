Llegan a Venezuela más de 120 migrantes en un vuelo procedente de Estados Unidos

Los migrantes llegaron en un avión de la aerolínea Global Crossing que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, según detalló el Ministerio de Interior en una publicación en Telegram.

De total de retornados, 97 son hombres, 21 mujeres y 5 menores de edad, quienes "fueron recibidos por los órganos de seguridad ciudadana" y se "activaron los protocolos de recepción establecidos para garantizar un ingreso seguro", añadió la cartera de Estado.

Se trata del vuelo 123 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes en enero del año pasado, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

El pasado viernes 144 venezolanos regresaron a su país en el vuelo procedente de Estados Unidos, de los cuales 111 son hombres, 19 mujeres y 14 menores de edad.

Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela desde febrero de 2025 en vuelos de repatriación.