Marruecos prevé usar la línea del FMI si la guerra en Irán presiona precios y divisas

Así lo afirmó el gobernador del banco central Bank al Maghrib, Abdelatif Jouahri, en una rueda de prensa posterior a la reunión trimestral del consejo de administración de la entidad emisora.

Jouahri señaló que su país puede activar esta línea crediticia "de manera inmediata y sin condiciones previas" en caso del encarecimiento de los precios y se intensifique la presión sobre sus reservas de divisas.

"No vamos a hacerlo con un precio del barril en torno a 80 dólares, ya que contamos con seis meses de reservas de divisas (...), pero si alcanza los 100, 120 dólares, podemos considerarlo", dijo.

Marruecos firmó con el FMI en abril de 2025 una línea de crédito flexible de 4.500 millones de dólares por dos años, y señaló que esta línea le ayudará a protegerse contra los choques externos.

En 2020, Marruecos usó una anterior línea crediticia por valor de 3.000 millones de dólares otorgada por el FMI para impulsar sus reservas de divisas y hacer frente a las vicisitudes de la covid.

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La subida de precios del petróleo se ha traducido ya en un aumento en los combustibles, que se venden esta semana en Marruecos a 1,2 euros por litro de diésel y 1,4 euros/litro en el caso de la gasolina.