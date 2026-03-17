Migración y derechos humanos, temas del festival Centroamérica Cuenta 2026 en Panamá

La idea de esta edición -del 18 al 23 de mayo- es que sea un festival que ayude a consolidar a Panamá como "un destino cultural y de ideas", dijo a EFE la directora de Centroamérica Cuenta, Claudia Neira, en un festival presentado este martes que contará con autores de cerca de 18 países, entre ellos peruanos como el escritor Santiago Roncagliolo y el chef Gastón Acurio.

Entre otros temas, se dialogará sobre migración, diáspora y los "grandes desafíos" en derechos humanos y libertad de expresión en Centroamérica, y de "cómo se está contando en EE.UU. de allá para acá con esta administración de Donald Trump", añadió Neira.

En total, serán más de 40 coloquios, cinco talleres formativos, con ganadores de 24 premios Grammy, 1 Premio Pulitzer, 1 premio Cervantes, 4 premios Alfaguara de Novela, 1 premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, 3 Latin America's 50 Best Restaurants, entre otros galardones, según los organizadores.

"Por segunda ocasión, y de la mano del MiCultura de Panamá, apostamos por Panamá como destino cultural como ya lo hicimos en 2024. Este país se destaca por su riqueza cultural, excelente posición geográfica, alta conectividad aérea, infraestructura y, sobre todo, un enorme interés de sus habitantes en la literatura y la cultura", expresó Claudia Neira en el lanzamiento del festival.

La propia ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, destacó el "orgullo" que supone para el Gobierno panameño apoyar este festival e impulsar al país como "un 'hub' cultural, un lugar de encuentro".

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"Es un espacio de pensamiento creativo dedicado a los escritores y sobre todo porque vamos a compartir con 18 países amigos y demuestra el proceso que Panamá lleva adelante, que es hacer el intercambio cultural, el intercambio de pensamiento creativo y empoderar rápidamente lo que es la industria creativa y lo que son los derechos culturales que no son más que derechos humanos", dijo la ministra a EFE.

Entre los temas y conversaciones que presenta la programación del festival destacan, entre otros, "Contar la realidad de dos formas: canción y novela" con Rubén Blades y el premio Pulitzer Junot Díaz.

También se incluye un diálogo sobre la migración entre el salvadoreño Javier Zamora ('Solito', 2022) y el narrador mexicano Emiliano Monge ('Tierras arrasadas', 2015).

Además, Sergio Ramírez (Nicaragua), Héctor Abad Faciolince (Colombia) y Ariana De Sousa-García (Venezuela) hablarán sobre cómo la escritura ayuda a comprender las transformaciones políticas del continente latinoamericano e imaginar nuevas alternativas.

Centroamérica Cuenta fue fundado en 2013 por Sergio Ramírez, premio Cervantes, y se ha consolidado como uno de los espacios más relevantes para las letras de la región.

Hasta 2017 su sede fue Nicaragua, pero desde el 2019, a raíz de la crisis política y social que se vive en ese país, se ha realizado en Costa Rica, Guatemala, Madrid o República Dominicana. En 2023 el festival cumplió una década, habiendo realizado más de 600 eventos. EFE