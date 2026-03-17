Ministro de Exteriores israelí dice que Mojtaba Jameneí debería "dar la cara"

En una rueda de prensa en Jerusalén junto a su homólogo estonio, Margus Tsahkna, Saar mencionó la muerte anunciada por Israel, en un ataque de sus fuerzas anoche, del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, y del comandante de la milicia paramilitar Basij Gholamreza Soleimani.

"Los iraníes están más seguros sin ellos", dijo, a lo que añadió: "Por cierto, todavía no hemos visto a Mojtaba. Debería dar la cara, porque la situación empieza a ser embarazosa para este régimen".

Desde su nombramiento en sustitución de su padre, asesinado el primer día de la ofensiva de Israel y Estados Unidos a Irán, Mojtaba Jameneí no se ha mostrado en público, entre informaciones de que podría haber resultado herido en ese ataque.

En sus declaraciones, compartidas por el Ministerio de Exteriores, Saar hizo referencia a los restos de un misil iraní interceptado ayer lunes por los sistemas de defensa israelíes sobre los cielos de Jerusalén, que cayeron en varios lugares de la ciudad santa, incluyendo Jerusalén Este y la Ciudad Vieja.

Uno de esos trozos cayó cerca de la iglesia del Santo Sepulcro y fue retirado por la Policía israelí sin dejar daños importantes.

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El ministro afirmó que Irán "atacó la iglesia del Santo Sepulcro" y también el complejo musulmán de la Explanada de las Mezquitas, aunque no hay indicios de que esos fueran los objetivos del misil, que fue interceptado sobre Jerusalén y dejó restos en muchos otros sitios de la ciudad.