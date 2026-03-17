Ministro Planas está "motivado" y se ve en "buena posición" para competir por dirigir FAO

En declaraciones a los medios de comunicación este martes, antes de clausurar el encuentro "Hacemos futuro", organizado por Moeve – Ethic, ha subrayado que se siente "muy honrado" por esta candidatura anunciada ayer por el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Para Planas, es un "gran honor" aspirar a ello pero es consciente de que ahora se abre una "carrera de fondo" que acabará cuando se celebre la elección en verano de 2027.

Aunque también hay propuestas de candidatos desde Italia e Irlanda, el ministro ha apuntado que "el primer proceso" es "intentar buscar una candidatura común de todos los Estados miembros" de la Unión Europea (UE).

No obstante, cree que está en "buena posición" para lograrlo y además "tengo ganas de ello, me siento capacitado y me motivan los retos".

Planas ha hecho una defensa de las Naciones Unidas, del "multilateralismo" y de la labor que desarrolla esta organización.

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Albares anunció ayer a su llegada al Consejo de ministros europeos que España va a presentar la candidatura de Luis Planas a la dirección de la FAO, una decisión que se tomará durante el verano de 2027.