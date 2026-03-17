Mueren tres soldados libaneses en sendos ataques israelíes al paso de sus vehículos

El Ejército libanés informó en un comunicado de que "dos soldados fallecieron como resultado de un ataque israelí mientras viajaban en motocicleta por la carretera que une Zibdin con Nabatieh", sin ofrecer más detalles.

Este bombardeo tuvo lugar después de que otro militar falleciera a causa de las heridas sufridas en un incidente del mismo tipo en la localidad de Qaaqaait al Jisr.

En esa zona también resultaron heridos otros cuatro miembros del Ejército, al menos uno de ellos de gravedad, después de que una acción atribuida a Israel tuviera lugar también "mientras viajaban en coche y motocicleta" por el área.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que están investigando lo ocurrido en Qaaqaait al Jisr.

"Subrayamos que las FDI operan contra la organización terrorista Hizbulá y no contra las Fuerzas Armadas Libanesas o civiles libaneses", afirmaron en un breve comunicado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde el pasado 2 de marzo, Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, así como las afueras de Beirut, que ha causado ya más de 886 muertos en total, mientras el Ejército israelí dice haber matado al menos a 350 miembros de Hizbulá.

Durante la última guerra de 2023 y 2024, en la que tampoco participó el Ejército del Líbano, las autoridades libanesas denunciaron que la mayoría de los más de 4.000 muertos registrados en la nación fueron civiles.

En paralelo a la campaña de bombardeos israelíes, Hizbulá lanza ataques diarios de alcance limitado contra el norte de israel, que el lunes anunció además el inicio de una operación terrestre en el territorio libanés.