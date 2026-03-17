Nicaragua autoriza importación libre de impuesto para arroz y leche por desabastecimiento

Dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta establecen el contingente arancelario de importación por desabastecimiento de ambos rubrospara aplicarles así una tasa del 0 %.

El origen de las importaciones de esos contingentes arancelarios podrá ser de cualquier país miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de acuerdo con la información.

En el caso del arroz, ese contingente estará sujeto al requisito de desempeño por cada unidad de arroz granza a importar, y el beneficiario deberá adquirir una unidad de arroz granza nacional, explicó la entidad.

El período para la importación de los contingentes arancelarios comprenderán desde hoy hasta el 31 de diciembre del 2026.

La administración de esos contingentes estará a cargo de la Dirección General de Comercio Exterior, por medio de la Dirección de Aplicación y Negociación de Acuerdos Comerciales del Mific, indicó esa entidad.

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Asimismo, esa cartera anotó que la distribución de esos contingentes será bajo el principio de primero en tiempo, primero en derecho, hasta agotar el volumen.

Podrán presentar solicitud de los contingentes las personas naturales o jurídicas, con domicilio en Nicaragua, que hayan realizado importaciones durante el período comprendido del 2022 al 2024.

También nuevos importadores, con domicilio en Nicaragua, que no califiquen como importadores con récord histórico.

Las autoridades no podrá asignar a ningún solicitante un volumen superior al señalado en su solicitud e inferior al volumen comercialmente viable, el cual es de 20 TM.