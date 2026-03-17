Nissan exportará en 2027 a Japón el todoterreno SUV Murano que fabrica en Estados Unidos

La comercialización del Murano estadounidense en Japón será posible gracias al acuerdo al que llegaron Washington y Tokio en febrero de este año para reconocer la certificación de los vehículos producidos en Norteamérica.

El convenio sobre certificación es parte del pacto comercial entre las dos naciones para rebajar los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump, a sus socios comerciales.

El presidente y consejero delegado de Nissan, Iván Espinosa, señaló en un comunicado que el todoterreno SUV Murano, que se produce en la planta que el fabricante tiene en la localidad de Smyrna, en Tennessee, empezará a venderse en Japón a principios del año próximo.

"Estoy encantado de compartir con todos que el Murano está regresando a Japón. El Murano ha ganado el reconocimiento de los clientes en el mercado de EE.UU. por su elegante diseño y su comodidad excepcional", afirmó.

Añadió que con "la introducción de este modelo, Nissan apunta a fortalecer aún más su gama de productos en Japón y a satisfacer las necesidades de sus clientes japoneses".

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El Murano será exportado a Japón con el volante situado en el lado izquierdo del vehículo, a pesar de que en esa nación este se sitúa en el lado derecho porque la circulación se realiza por la izquierda, como en el Reino Unido.

La ubicación del volante en el lado opuesto al que están acostumbrados los conductores japoneses indica que Nissan no prevé que las ventas sean elevadas.

El anuncio se produce pocos días antes de que la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, visite Washington el 19 de marzo para reunirse con Trump.