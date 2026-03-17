Noboa niega bombardeos de Ecuador a Colombia y acusa a Petro de acoger a familia de 'Fito'

En un mensaje en redes sociales, el mandatario ecuatoriano respondió a la denuncia vertida el lunes por el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien afirmó durante una reunión con sus ministros que el territorio colombiano estaba siendo bombardeado desde Ecuador.

"Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo", señaló Noboa al afirmar que, junto a la "cooperación internacional", están "bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo Gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera".

Desde la noche del pasado domingo rige en cuatro provincias de Ecuador un toque de queda nocturno para intensificar los operativos en la "guerra" que desde hace más de dos años Noboa declaró al crimen organizado, lo que aparentemente incluye bombardeos y uso de explosivos contra viviendas e inmuebles supuestamente usados por las organizaciones criminales.

Al mismo tiempo, se han desplegado grandes ofensivas contra la minería ilegal en zonas fonterizas de Colombia y Perú, que han incluido el lanzamiento de baterías de misiles desde camiones militares.

"Nosotros no daremos un paso atrás. Mientras en Colombia les dan espacio a la familia de 'Fito', que cruzaron al país en pleno toque de queda nacional, coincidentemente al mismo tiempo que la excandidata Luisa González. Nosotros seguiremos limpiando y levantando a Ecuador", concluyó Noboa.

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Actualmente Colombia y Ecuador están inmersos en una guerra comercial iniciada por Noboa al acusar a Colombia de no estar comprometida con la vigilancia de la frontera común y permitir que grandes cantidades de cocaína llegan a Ecuador, que se ha convertido en un punto clave de las rutas internacionales del tráfico de esta droga, lo que ha traído una crisis de violencia criminal sin precedentes en el país.

La escalada de sanciones comerciales ha llevado a que ambos países se impongan aranceles de hasta el 50 %, a la vez que Colombia ha suspendido el suministro de electricidad a Ecuador, clave para su sistema en momentos de déficit energético, y Ecuador ha elevado de tres a 30 dólares el precio del transporte del crudo la estatal colombiana Ecopetrol a través de oleoductos ecuatorianos.

En ese escenario, durante el Consejo de Ministros del Gobierno colombiano celebrado el lunes, Petro comentó que "ha aparecido una bomba tirada desde un avión".

"Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador (sic), ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados", expresó.

Entre Colombia y Ecuador ya hubo una ruptura de relaciones diplomáticas en 2008, cuando militares de Colombia ingresaron en territorio ecuatoriano para bombardear un campamento de las Fuerzas Armadas de Revolucionarias de Colombia (FARC), en el que murió el líder guerrillero Raúl Reyes.