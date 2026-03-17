Nueva ofensiva militar contra el crimen organizado en Ecuador: ¿Qué se sabe hasta ahora?

Esto ha derivado en algunos bombardeos en zonas fronterizas de Ecuador con Colombia que han llevado ahora al presidente colombiano, Gustavo Petro, a denunciar impactos en territorio de su país.

El alcance de las operaciones es hasta el momento desconocido y difícil de verificar en el terreno ante la falta de información oficial de Ecuador, pero esto es lo que se sabe hasta ahora:

A inicios de marzo, pocos días antes de la cumbre de Trump con presidentes latinoamericanos de derecha llamada 'Escudo de las Américas', donde se oficializó una "coalición militar" en la región contra los carteles del narcotráfico, los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos anunciaron una operación militar conjunta en territorio ecuatoriano contra organizaciones criminales transnacionales, sin dar mayores detalles.

Días después, aseguraron haber bombardeado un campamento en territorio ecuatoriano de los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sin detallar qué tipo de soporte logístico u operativo había brindado Estados Unidos.

Para ello mostraron imágenes de una construcción rústica en la cima de una colina de un paraje amazónico que saltaba por los aires en una explosión, si bien algunas denuncias posteriores en la zona señalaban que lo atacado eran fincas ganaderas y no campamentos de grupos armados, lo que hasta ahora no ha sido respondido desde el Gobierno ecuatoriano.

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En paralelo, las Fuerzas Armadas de Ecuador han puesto en marcha en los últimos días una ofensiva contra la minería ilegal en zonas fronterizas de Colombia y Perú, con bombardeos incluidos a campamentos usados para estas actividades, también promovidas por el crimen organizado.

Este martes precisamente se desarrolla un operativo en el sector de El Chical, ubicado en la provincia de Carchi, fronteriza con Colombia.

Mientras que cerca a la frontera con Perú, el reporte del Gobierno es de al menos 129 campamentos de mineros ilegales y 94 bocaminas destruidas en nueve días de operaciones en el Parque Nacional Podocarpus, una de las mayores reservas naturales de Ecuador, donde han usado artillería pesada con lanzamisiles portátiles.

Del 15 al 30 de marzo Noboa ha decretado un toque de queda nocturno en cuatro provincias del país particularmente impactadas por las actividades criminales y la violencia, lo que incluye a Guayaquil, la ciudad más poblada del país, que es a su vez su principal motor económico.

La medida rige entre las 23.00 y 5.00 hora local (4.00 y 10.00 GMT) y únicamente permite la circulación de militares, policías y personal sanitario de emergencia, bajo apercibimiento de ser arrestada cualquier otra persona que circule en esas horas, incluidos periodistas, que están impedidos de reportar o seguir las operaciones de las fuerzas estatales.

Aparentemente, durante el toque de queda el Gobierno quiere destruir posibles "guaridas" de las organizaciones criminales en esas jurisdicciones, como inmuebles usados para almacenar droga, pero no ha aclarado cuál es el objetivo exacto de las operaciones.

Las dos primeras noches se han saldado con algunas detenciones de presuntos miembros de bandas criminales.