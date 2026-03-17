Opositor Statkévich denuncia la detención de su esposa en Bielorrusia

”Hoy, cerca de mi casa, ha sido detenida mi mujer, Marina Adamovich”, escribió Statkévich en Telegram.

El opositor agregó que la detención pudo estar relacionada con que su mujer recibió en su nombre “el premio Homo Homini de derechos humanos en Praga”.

A la vez, subrayó que por el momento no tiene más información sobre lo ocurrido.

El pasado 19 de febrero, las autoridades bielorrusas liberaron a Statkévich, excandidato presidencial bielorruso, que se negó a ser deportado en el marco de un acuerdo de intercambio con Occidente, que tuvo lugar en 2025.

El opositor echó abajo la puerta del autobús cuando era transportado a Lituania junto con otros liberados en el marco del canje y bajó del vehículo en tierra de nadie en la frontera bielorruso-lituana.

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Durante unas horas, según las cámaras de vigilancia, Statkévich permaneció en la frontera y luego fue llevado por unos encapuchados en dirección desconocida.

Por negarse a ser canjeado, fue de nuevo encarcelado en una prisión de la ciudad de Glubókoe, a 162 kilómetros de Minsk, donde sufrió un infarto.

El veterano político, que optó a la Presidencia bielorrusa en las elecciones de 2010, fue detenido en mayo de 2020 y condenado a 14 años de cárcel.

Statkévich ya había sido sentenciado en 2011 a seis años de prisión, aunque también fue liberado antes de los comicios presidenciales de 2015.

El autoritario líder bielorruso, Alexandr Lukashenko, ha iniciado un proceso de normalización política con Estados Unidos, que levantó sanciones contra Minsk a cambio de concesiones políticas.