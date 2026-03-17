Perú autoriza el uso de pistolas eléctricas y gas pimienta a guardias civiles municipales

A raíz de la ola de inseguridad en las ciudades y el ataque de bandas criminales dedicadas a la extorsión y el sicariato (asesinato por encargo), varias municipalidades solicitaron al Gobierno las autorizaciones para que su personal de vigilancia pueda contar con algún tipo de equipo de defensa personal y disuasivo, después de ser víctimas de la delincuencia.

La norma del Ministerio del Interior precisó las especificaciones técnicas para la compra de grilletes de seguridad, escudos, bastones, aerosoles de pimienta (gas pimienta), chalecos antibalas y pistolas eléctricas o de electrochoque.

El Gobierno peruano aclaró que el financiamiento se hará con cargo al presupuesto institucional de las entidades competentes, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

El ministro del Interior, Hugo Begazo, afirmó que "la seguridad ciudadana exige un trabajo articulado entre el Gobierno nacional, la Policía y los gobiernos locales" y, en sentido, "el serenazgo cumple un rol esencial en ese esfuerzo, porque es la primera línea de presencia en nuestras calles".

La estandarización de los equipos de defensa van a permitir que los agentes del serenazgo asuman esta labor con "mayor eficacia y en coordinación con la Policía", agregó Begazo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Ministerio del Interior estará encargado de difundir y capacitar al personal municipal sobre el uso de estos equipos con el fin de tener una actuación responsable.