Petro propone a Macron sumar esfuerzos diplomáticos para lograr la paz en Oriente Medio

Durante la conversación, que se extendió cerca de 30 minutos, los mandatarios abordaron, entre otros temas, la posibilidad de impulsar una iniciativa conjunta para promover un alto el fuego y el diálogo en Oriente Medio.

Petro señaló en su cuenta de X que dialogó con Macron "sobre el conflicto del Medio Oriente y las percepciones sobre la situación generada en Venezuela", y aseguró que el mandatario francés "ayudará en (sic) desatar el número de países que buscarán un cese (el fuego) inmediato en el Medio Oriente".

Por su parte, Macron agradeció la iniciativa del mandatario colombiano y la calificó como "pertinente", al tiempo que expresó su respaldo a la búsqueda de mecanismos que faciliten una tregua y abran espacios de diálogo para poner fin al conflicto, según el mensaje publicado por el Gobierno colombiano.

Ambos jefes de Estado acordaron además que las respectivas cancillerías trabajen de manera conjunta en la elaboración de una comunicación que promueva esta iniciativa y explore la construcción de una alianza internacional en favor de la paz.

Petro y Macron han coincidido en distintos escenarios internacionales en la importancia de fortalecer la diplomacia multilateral.

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Colombia ha impulsado recientemente iniciativas regionales sobre el conflicto en Oriente Medio como la del pasado 13 de marzo, cuando junto a los Gobiernos de Brasil y México pidió un alto el fuego inmediato como primer paso hacia una negociación de paz, al tiempo que subrayaron la necesidad de resolver las diferencias entre Estados mediante la diplomacia internacional.

En ese pronunciamiento conjunto, los tres países expresaron su disposición a contribuir a procesos que permitan avanzar hacia una salida política y negociada del conflicto, en medio de la escalada derivada de los enfrentamientos entre Irán, Israel y Estados Unidos.

Francia, por su parte, ha defendido la seguridad de Israel, pero también aboga por una tregua y por soluciones políticas que reduzcan la escalada de la guerra.