Piedras comestibles del mundo entero se pueden degustar en un museo itinerante en Londres

El museo, creado por la artista masharu en Ámsterdam en 2017, recoge más de 200 muestras comestibles de 44 países de todo el mundo y combina investigación geológica y relatos culturales, invitando a descubrir la tierra como un material con sabor, textura y significado.

Esta muestra también sirve como plataforma de investigación en línea que documenta una colección global de suelos comestibles. Incluye diferentes muestras como "caliza, tierra vegetal e incluso tierra de cultivo", según detalló a EFE masharu, artífice del proyecto, en un pase previo para la prensa.

En el centro de esta exposición se ubica una gran mesa de degustación donde se realizan catas guiadas diariamente. Los visitantes pueden elegir entre una selección especial de los suelos procedentes de todo el mundo.

Según pudo comprobar EFE, la tierra de diatomeas (un polvo natural derivado de algas fosilizadas), procedente de México, recordaba a la textura de la harina sin cocinar y la tierra curativa Luvos, de Alemania, a la de la sal fina. En ambos casos, su sabor no pasaba de insípido.

Aunque todas son aptas para el consumo humano, solo algunas de ellas -las que se dan a probar- han sido aprobadas previamente por las autoridades alimentarias del país. Aun así, los 'degustantes' debían firmar un documento asegurando que no presentan alergias, enfermedades ni intolerancias alimentarias.

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Algunas muestras se utilizan como suplemento alimenticio en la Unión Europea, como la tierra para el tratamiento del lupus procedente de Alemania, que se puede probar en la exposición.

Cada degustación va acompañada de una ficha que detalla el sabor, el contenido mineral y la historia cultural de cada piedra y se invita a los asistentes a aportar sus propias impresiones de cada cata en fichas compostables, creando así un archivo participativo que cambia constantemente. EFE.