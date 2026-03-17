Policía de Trinidad y Tobago rescata a cuatro víctimas venezolanas de trata humana

Los agentes hallaron el sábado a once personas en una propiedad, tras semanas de investigación basada en la información recibida a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

De acuerdo a las autoridades trinitenses, las víctimas son dos menores de 15 y 17 años, y dos mujeres de 27 y 30 años.

Las cuatro víctimas, que presentan signos de abusos prolongados, incluyendo lesiones visibles y marcas de quemaduras, reciben atención médica, apoyo psicosocial y servicios de protección a través de la asistencia de la Unidad de Lucha contra la Trata de Personas (CTU, por sus siglas en inglés) del Ministerio de Seguridad Nacional.

Los investigadores creen que algunas de las víctimas fueron recluidas y explotadas en ese lugar durante más de dos años.

Relacionado a estos hechos, la CTU del Ministerio de Seguridad Nacional obtuvo su primera Orden de Detención Preventiva (PDO, en inglés) en virtud del Reglamento de Poderes de Emergencia de 2026, lo que dio lugar a la detención de un sospechoso, un hombre de 42 años que fue puesto bajo custodia.

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Asimismo, dos mujeres venezolanas fueron arrestadas como personas de interés, mientras que otras cuatro personas fueron entregadas a las autoridades de inmigración.

La operación contó con el apoyo de unidades especializadas de las Fuerzas Armadas de Trinidad y Tobago y de la Unidad de Investigaciones Especiales del Servicio de Policía de Trinidad y Tobago.

El Ministerio de Seguridad Nacional elogió la labor coordinada de los agentes implicados y precisó que las investigaciones siguen en curso y se prevé la presentación de cargos en virtud de la Ley contra la Trata de Personas.

Las autoridades instaron a la ciudadanía a denunciar los casos sospechosos de trata de personas a través de la línea directa de la CTU, en el 800-4CTU (4288), o de su línea de denuncia en WhatsApp.