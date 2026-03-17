Presidente de Perú cesa a primera ministra a un día de pedir voto de confianza al Congreso

A través de un mensaje publicado en redes sociales, la Presidencia de Perú agradeció a Miralles "por los servicios prestados a la nación como presidenta del Consejo de Ministros, en un contexto importante para el país", y le deseó éxitos en su carrera profesional y sus futuros desafíos.

A menos de un mes de las elecciones generales, Miralles iba a presentarse este miércoles ante el Parlamento para exponer el programa del Gobierno de transición y buscar así la aprobación del Legislativo, pero esta semana comenzaron a sonar con fuerza rumores de que no contaba con los apoyos necesarios en el hemiciclo.

En su carta de renuncia, Miralles detalló que su dimisión se da pedido del propio jefe de Estado.

Miralles había sido designada por Balcázar como primera ministra el pasado 24 de febrero, después de que el parlamentario fuese escogido por el Congreso como presidente de transición, tras la destitución de su predecesor en el cargo, el derechista José Jerí (octubre 2025-febrero 2026), con el que Miralles había sido ministra de Economía.

Cada vez un presidente en Perú designa a un nuevo primer ministro, este debe acudir posteriormente al pleno del Congreso a solicitar el voto de confianza de la cámara para su gabinete, y el rechazo del Legislativo implica la obligación del jefe de Estado de designar un nuevo primer ministro y una nueva composición del Ejecutivo.

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Antes de que eso sucediese, debido a los rumores de que Miralles no recibiría el voto de confianza en el Parlamento, Balcázar prefirió pedir a su primera ministra que renunciara para volver a formar un nuevo Consejo de Ministros.

Distintos partidos que buscan ser parte del Gobierno de transición habían anunciado su negativa a apoyar a Miralles, quien el lunes había expresado en la emisora RPP que habían intentado convencer a los parlamentarios que Perú necesitaba un país unido para que los ciudadanos vuelvan a recuperar la confianza en sus líderes.

También, los principales gremios empresariales del país habían solicitado al Congreso dar el voto de confianza a Miralles para no elevar la inestabilidad política del país, que ha tenido ocho presidentes en menos de diez años.

En su corto periodo como presidenta del Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha tenido que enfrentar una importante crisis de gas, debido a una fuga que se produjo en el principal gasoducto del país.

Un día después de que la fuga fuera notificada por la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) el Ejecutivo declaró en emergencia el suministro de gas durante 14 días, que incluyó el racionamiento de gas natural vehicular, lo que provocó un aumento de su precio y quejas de escasez.

Pero la avería fue reparada por la empresa, junto el apoyo de las Fuerzas Armadas, en menos del plazo establecido, lo que según Miralles demuestra "que el trabajo conjunto da soluciones rápidas".