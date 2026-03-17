Presidente del Parlamento de Venezuela reitera que se pueden apelar las amnistías negadas

"Tienen derecho a apelar frente a los tribunales e incluso también pueden introducir escritos ante la comisión de seguimiento y seguirlos analizando", sostuvo el diputado chavista al ser consultado por periodistas sobre las amnistías negadas en los últimos días, incluyendo el caso de dos periodistas.

Desde el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento en Caracas, Rodríguez recordó que la Ley de Amnistía cubre los expedientes relacionados a 13 momentos políticos específicos y señaló que más de 2.000 solicitudes recibidas por la comisión se refieren a casos no cubiertos por la norma.

Sin embargo, aseguró que la comisión parlamentaria de seguimiento de esta ley sigue evaluando casos y "seguirán atendiendo" todas las solicitudes, incluyendo acusaciones distintas a los períodos establecidos en la legislación.

"Ha sido fundamental el trabajo que esta comisión ha hecho: 7.580 personas han sido beneficiados por esta ley de amnistía e, incluso, más allá de las acciones que esta ley de amnistía ha venido atendiendo", afirmó Rodríguez, sin dar más detalles.

Esta cifra contrasta con el reporte del jueves pasado, cuando el diputado chavista Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión de seguimiento de la normal, informó que ya sumaban 7.727 libertades plenas: 7.474 de personas en libertad restringida con medidas cautelares -como la prohibición de salida del país y presentación periódica en tribunales-, mientras que 253 estaban encarcelados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Rodríguez también señaló que se han recibido solicitudes de amnistía de venezolanos desde el extranjero y descartó detallar identidades, pero exhortó a quienes viven en el exterior y estén interesados en la amnistía a introducir sus solicitudes esta semana.

"Este es el momento para que se comuniquen, por vía escrita o por vía de sus abogados, ante la comisión de seguimiento para que sus casos pueda ser procesados", afirmó.

El diputado encabezó un encuentro de la comisión parlamentaria con el expresidente español, a quien reconoció como su "amigo" y "mentor".

La Ley de Amnistía, aprobada en febrero por el Legislativo, contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos.