Prisión preventiva para un ciudadano polaco acusado de espiar la base de EEUU en Creta

El hombre de 58 años fue detenido el pasado 13 de marzo cerca de la playa Marathi, contigua a la base naval de Souda, cerca de la ciudad de Chania, en la parte norte de Creta.

La policía confiscó un teléfono móvil, un ordenador portátil y una tableta, que contienen "pruebas digitales", que justifican el expediente en su contra, señaló una portavoz de la Policía a EFE.

Todo este material está siendo investigado para constatar a quién fue enviado y si se pueden recuperar archivos que posiblemente hayan sido eliminados.

El acusado, un antiguo militar polaco, llevaba visitando Creta desde 2024 y cada vez estacionaba una furgoneta blanca en el mismo lugar cerca de la base militar de Souda, donde pernoctaba, informó este martes el diario Kathimerini.

Dentro de la furgoneta también se hallaron binoculares, tarjetas de telefonía móvil (SIM) y notas manuscritas.

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En su móvil fueron halladas fotos de buques de guerra y submarinos que pasaron por Souda, una de las bases militares más importantes en el Mediterráneo, incluidas imágenes del portaaviones USS Gerald Ford, que estuvo anclado allí durante cuatro días antes de dirigirse el pasado 26 de febrero hacia las aguas frente a Israel.

Desde 2024, todo el material fue enviado al menos a diez destinatarios, todos con conexión móvil polaca, explicó el diario.

Las imágenes o vídeos iban acompañados de breves mensajes con información extra, como por ejemplo si el buque o el avión estaba saliendo o regresando de la base.

El acusado ha negado todos los cargos que se le imputan y a través de su abogada señaló que durante los últimos años viene de vacaciones a Grecia y toma fotografías de los buques y aviones como afición.

También señaló que el material lo ha compartido solo con familiares y amigos en conversaciones privadas.

El pasado 3 de marzo la Policía griega detuvo a otro hombre, de nacionalidad georgiana, por presuntamente espiar para Irán la misma base estadounidense.