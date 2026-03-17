Propuestas de candidatos a la Presidencia de Perú muestran vacíos, dice Cámara de Comercio

El representante de la CCL indicó que durante el 'Foro de candidatos a la Presidencia-Elecciones 2026', organizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), identificó vacíos en "aspectos fundamentales para el desarrollo del país".

"Si bien este espacio permitió conocer de manera general la visión de los postulantes, muchas propuestas se mantuvieron en un nivel superficial, sin detallar acciones concretas de implementación, lo que es sustancial para los votantes", remarcó Salas en una nota difundida por la CCL.

El representante remarcó en una falta de profundidad en las propuestas de lucha contra la delincuencia organizada, un problema que afecta seriamente a los sectores productivos y a los ciudadanos peruanos, según sostuvo.

Además, consideró que el tema de la educación fue tratado "de forma limitada", con referencias principales a temas de infraestructura, y que en materia económica observó una ausencia de planteamientos específicos para impulsar la capacidad productiva mediante la promoción de la inversión privada y pública, así como la garantía de un entorno con estabilidad jurídica.

"Estos son factores clave que mueven la aguja de la economía", indicó antes de agregar que tampoco se presentaron propuestas claras respecto al sistema tributario, a pesar de que actualmente solo el 20 % de la Población Económicamente Activa (PEA) del país contribuye formalmente.

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"Desde el sector empresarial exhortamos a los candidatos a presentar propuestas más concretas, viables y orientadas a resultados, especialmente en seguridad, educación, economía y reforma tributaria", invocó el representante de la CCL.

El 'Foro de candidatos a la Presidencia-Elecciones 2026' se celebró con la participación de 25 de los 35 candidatos que aspiran a alcanzar la Presidencia de Perú en las elecciones generales del próximo 12 de abril.