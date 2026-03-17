Retratos del siglo XIX y artistas empoderadas dialogan en el Petit Palais de París

Alrededor de una centena de obras -entre cuadros, esculturas, artes decorativas y visuales y fotografías- se expondrán hasta el 19 de julio con la idea de que "artistas del pasado dialoguen con contemporáneos", sobre todo mujeres, explicó la comisaria principal de la exhibición, Annick Lemoine, durante la presentación este martes de la muestra.

"La originalidad y la audacia de esta muestra residen en la invitación que hemos hecho a trece artistas mujeres de nuestros días", agregó Lemoine un día antes de su apertura al público.

La idea del Petit Palais es reivindicar el papel artístico femenino y poner un contrapeso al dominio masculino en la pintura.

"De las cuatrocientas obras que tenemos en nuestras colecciones del siglo XIX relacionadas con los retratos, solo el 2,4 % están firmadas por mujeres", ahondó la también directora del Petit Palais.

El espectador pasa del sombrío y misterioso autorretrato de Gustave Courbet (1874) a la insospechada reproducción escultórica -a modo de estatua de cera pero con silicona y resina de poliéster- de la artista Hélène Delprat, realizada en 2013.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"No me gusta nada verme así, cuando me toco las manos me da algo de repelús", contó, entre risas y mientras miraba su autorretrato a tamaño real, la propia Delprat, quien acudió a acto de inauguración.

De entre los autorretratos decimonónicos, el de Léon Bonnat (1860) destaca por su intensidad psicológica y tenebrismo, así como el de Jean-Baptiste Carpeaux (1874), también marcado por la inquietud y la oscuridad.

Una de las obras magnas es un fragmento de 'Panorama du Siècle' (1889), pintado como preparación para la Exposición Universal de París de aquel año y en el que están retratados otros pintores célebres de la segunda mitad del XIX, entre ellos Jules Dupré, Théodore Rousseau y el propio Courbet.

'Rostros de Artistas' nos descubre también la faceta artística de la legendaria actriz Sarah Bernhardt (1844-1923), autora de un busto en el que retrata a su amigo pintor Georges Clairin.

Y para no perder el pulso del presente, la exposición se afana en dar un lugar privilegiado a varias obras femeninas contemporáneas, entre ellas tres firmadas en 2025: el cuadro de Nathanaëlle Herbelin retratando su segundo embarazo, las figuras puras y fantasmales de Françoise Pétrovitch, y el monumental óleo de Apolonia Sokol.

Esta artista, nacida en 1988, firma un fresco contemporáneo que homenaje a algunas de sus luchas, especialmente la feminista, y que también rinde tributo al multicultural barrio del norte de París en el que creció.