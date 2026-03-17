Rusia derriba más de 200 drones ucranianos en un ataque con víctimas mortales y heridos

"Durante la noche pasada, entre las 20:00 hora de Moscú del 16 de marzo hasta las 07:00 hora de Moscú del 17 de marzo, los sistemas de alerta de defensa aérea destruyeron 206 drones de ala fija", informó el Ministerio de Defensa, citado por TASS.

En gobernador de la región de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, comunicó que un dron impactó contra un vehículo, lo que causó la muerte de un hombre.

Además, otras cinco personas resultaron heridas en la ciudad de Korocha, a unos 50 kilómetros al noreste de la capital regional.

El gobernador de la región de Briansk, Alexandr Bogomaz, señaló que en su región tres personas resultaron heridas a causa de los ataques.

El grueso del ataque fue rechazado en Briansk, donde fueron abatidos 62 drones, mientras que otros 43 drones fueron destruidos en la región de Moscú, 40 de los cuales se dirigían a atacar la capital rusa.

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Otros 28 drones fueron interceptados en Krasnodar, 18 en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

También sufrieron ataques las regiones de Smolensk, Kaluga, Bélgorod, Rostov, Leningrado, Astraján y Adigueya.

Además, 12 drones fueron destruidos sobrevolando el mar de Azov.

En la misma jornada de ayer, las defensas antiaéreas rusas derribaron 145 drones ucranianos.