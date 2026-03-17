Samurai Jay, revelación juvenil de Sanremo, se alía con la española Naiara en 'Obsesión'

La nueva canción, titulada 'Obsesión', se estrenará el próximo día 20, según confirmaron ambos artistas a través de una publicación en sus redes sociales.

Pese a finalizar en la decimoséptima posición de la 76ª edición de Sanremo, Samurai Jay, de 27 años, se ha consolidado como el mayor fenómeno comercial del certamen este año con su canción 'Ossessione', candidata a convertirse en la canción del verano en Italia.

La propuesta de ritmos latinos ha logrado imponerse en reproducciones al resto de participantes hasta convertirse en la primera canción del festival en obtener un disco de oro.

Actualmente, el tema lidera las listas de Spotify en Italia con casi un millón de escuchas diarias y supera los 20 millones de reproducciones totales.

Además, se ha consolidado como un éxito viral en redes sociales como TikTok, donde el audio oficial ha generado cerca de 40.000 vídeos en pocas semanas.

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La canción, producida por Vito Salamanca y Katoo, profundiza en el concepto de la motivación extrema con la que el ser humano persigue sus pasiones.

Samurai Jay participó en la 76ª edición del Festival de Sanremo, su actuación destacó por aportar ritmos latinos en una gala caracterizada mayoritariamente por baladas e interpretaciones introspectivas.

Por su parte, Naiara Moreno (Zaragoza, 1997) ya había aparecido en el videoclip de la canción original junto a figuras como la presentadora Belén Rodríguez o el cantante Sayf, segundo clasificado en esta edición de Sanremo.