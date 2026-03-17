Sánchez y su homólogo neerlandés defienden respuestas comunes de la UE ante Irán y Ucrania

Sánchez y Jetten, quien accedió a la jefatura del Ejecutivo de Países Bajos el mes pasado, coincidirán por vez primera esta semana en Bruselas en la reunión del Consejo Europeo.

Ambos hablaron de los asuntos que conforman la agenda de esa reunión, entre ellos las guerras en Oriente Medio y en Ucrania.

Al respecto, según señaló Sánchez en redes sociales, ha compartido con el primer ministro holandés la preocupación por la situación en ambas zonas y han coincidido en mostrar su apoyo firme a Ucrania, cuyo presidente, Volodímir Zelenski, visitará España este miércoles.

"Ante un contexto internacional complejo, Europa necesita respuestas comunes en energía, en competitividad y en la búsqueda de una respuesta a los desafíos globales", subrayó el presidente del Gobierno español.

También en las redes sociales se ha hecho eco de la conversación Jetten, quien calificó a España de "un valioso socio de la UE y aliado de la OTAN".

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A su juicio, es fundamental que todos vigilen atentamente los intereses de Europa y ayuden a proteger a los socios europeos, como señaló que están haciendo actualmente España y Países Bajos con Chipre.