Serbia facilita los crímenes de guerra de Israel al exportarle armas, dice relatora de ONU

Refiriéndose a un supuesto genocidio en la Franja de Gaza, Albanese dijo a la televisión independiente serbia N1: “Lamentablemente, tengo que decir que Serbia es parte de ello, ya que vuestro gobierno es uno de los aliados mayores y más decididos de Israel, sin vergüenza alguna”.

El presidente serbio, el populista nacionalista Aleksandar Vucic, ha confirmado la exportación de armas a Israel.

“Tenemos una excelente cooperación con Israel: ellos nos venden armas, nosotros les vendemos armas, y así continuará", declaró Vucic el sábado, un día después de que el semanario 'Radar' de Belgrado publicase un amplio informe sobre la exportación de armamento serbio a Israel.

Según el citado medio, desde el inicio de la guerra en Gaza Serbia entregó a Israel armas por valor de 182 millones de dólares.

Desde 2023, las exportaciones serbias de armas y municiones a Israel han crecido drásticamente, para alcanzar en 2025 los 131,1 millones de dólares, 42 veces más que en 2023, cuando se entregaron a Israel armas por valor de 3,1 millones de dólares.