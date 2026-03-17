Seúl prepara medidas para el "peor escenario" ante problemas de suministro energético

"Debemos preparar contramedidas que contemplen incluso el peor escenario posible, suponiendo que la situación se prolongue", dijo Lee en una reunión del Gabinete, celebrada en la ciudad administrativa de Sejong, a unos 120 kilómetros al sur de Seúl.

El mandatario instó además a preparar políticas adicionales para reducir la demanda energética, como un sistema de restricción vehicular basado en matrículas, si fuera necesario.

Señaló que el Gobierno debe considerar posibles controles a las exportaciones y diseñar medidas de emergencia, como aumentar la operación de las centrales nucleares. Asimismo, instó a la elaboración de un presupuesto suplementario para proteger a los exportadores y sectores más vulnerables de la población.

Las propuestas de Lee se suman a una serie de medidas adoptadas en los últimos días para mitigar el impacto del encarecimiento energético, entre ellas la obtención de cargamentos adicionales de crudo procedentes de Emiratos Árabes Unidos, la introducción de un límite temporal al precio del combustible y la extensión de subsidios al diésel.

Corea del Sur depende en gran medida del suministro energético de Oriente Medio, de donde importa alrededor del 70 % de su petróleo crudo y cerca del 20 % de su gas natural licuado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Seúl también liberará de forma gradual, durante los próximos tres meses, 22,46 millones de barriles de crudo de sus reservas estratégicas, la cantidad asignada al país dentro del plan coordinado de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para estabilizar el mercado energético mundial.

El mandatario señaló que la guerra en Oriente Medio se está expandiendo más allá de lo que se esperaba inicialmente y que, si continúa en la forma actual, podría regresar la inestabilidad de los precios del petróleo, afectando al sustento de los ciudadanos.

Irán, que cierra el estrecho de Ormuz por el norte, ha amenazado en varias ocasiones con no permitir que se exporte "un solo litro de petróleo de la región" si los ataques en su contra no cesan, mientras Washington busca aliados para patrullar el estrecho.